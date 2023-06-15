عضو مجلس أمناء الشباب المصري يطالب بتفعيل تشريعات دعم ريادة الأعمال

أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن ريادة الاعمال هي الحل الرئيسي لدولة بحجم مصر لديها نقص فى الموارد، موضحًا أن هناك 5 ملايين مواطن ذوي الهمم يواجهوا مشاكل كبيرة فى ملف ريادة الاعمال.

وطالب “ممدوح” خلال كلمته، بجلسة لجنة الشباب بالحوار الوطني اليوم الخميس، ضرورة النظر الي الاستراتيجيات والرؤى الموجودة التي اوضحت وجود هدف خاص بريادية الدولة المصرية.

وشدد: “نحتاج لآليات وسياسات لتنفيذ الاستراتيجيات الحالية وليس الجديدة وتفعيل التشريعات الموجودة”.