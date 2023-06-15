عمال "الأونروا" يعلنون تعليق الإضراب لمدة 3 أشهر

أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعليق الإضراب عن العمل الذي استمر لمدة 4 أشهر متواصلة بدءًا من يوم غد الجمعة.

وقال الاتحاد، في بيان مساء الخميس، إن تعليق الإضراب سيكون لمدة 3 أشهر بدءا من يوم غد (16/6/2023)، مضيفا أن هذا القرار "جاء لتغليب المصلحة العامة، وتقديرا لمعاناة العاملين وأبنائهم وعموم اللاجئين في المخيمات وخارجها، وتلبية لطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، ودائرة شؤون اللاجئين، وحرصًا على متابعة اللجنة التنفيذية لكافة التعهدات التي اتفق عليها بينها وبين وكالة الغوث وأبلغت اللجنة التنفيذية الاتحاد بها والتي تم تحديدها من قبل اللجنة التنفيذية في 2023/6/12 بما فيها الرسالة المرسلة للجنة التنفيذية في 2023/6/15 من المكتب التنفيذي للأونروا".

وأكد الاتحاد "مطالبه العادلة والشرعية"، متعهّدًا "باستمرار العمل على تحقيقها خلال فترة تعليق الإضراب، وبالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية وبرعاية ومتابعة دائرة شئون اللاجئين لمنظمة التحرير الفلسطينية".