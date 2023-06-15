الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار الحملات المرورية بشوارع سوهاج وضبط 298 مخالفة متنوعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري بالشارع السوهاجي، وضبط المخالفين، من قائدي السيارات والمركبات وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج.

وأسفرت حملة اليوم عن ضبط  298 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، 
رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، تقاضي أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين برئاسة العميد حمدى أبورية، رئيس مباحث المرور بسوهاج وذلك بالكشف عن العديد من السيارات التي من الممكن استخدامها في الأنشطة الإجرامية.

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة التي تسير في شوارع المحافظة والتي تسير عكس الاتجاه وتحرير المحاضر اللازمة.

اتخاذ الإجراءات أثناء اجا إتخاذ الإجراءات القانونية اهتمام

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