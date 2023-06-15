ضبط 3 أطنان و100 كيلو جرام دقيق مدعم قبل بيعه بالأسواق بكفر الزيات

كلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة تموين الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين كفر الزيات، بإشراف مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بشن حملة مكبرة، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 تقارير إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وأدوات العجين، وتحرير المحضر رقم 8106 جنح كفر الزيات ضد "ا. ع . ع" لتجميعه 62 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5%، بكمية قدرها 3 أطنان و100 كجم بأحد المخازن بقرية الدلجمون بقصد بيعها في السوق السوداء وتم تحميلها وإيداعها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا بطنطا.

وكانت الحملة المشكلة من طارق شعيب، محمد السيد فضل، محمد صلاح الباز، مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركز المحلة الكبرى، قد نجحت في ضبط أحد المخابز البلدية قام بالتصرف في كمية وقدرها 145 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 %، وذلك بعد مراجعة شاشة الجرد والأرصدة لسيستم المخابز، بلغ إجمالي الكمية 7 أطنان و250 كيلو جراما.

كما تم ضبط مخبز بلدي قام بتجميع ٤ شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم استخراج 87.5 %، بكمية بلغت 200 كيلو جراما، تجميع بداخل ذلك المخبز الذي استخدم أسلوب الغش والخداع بوضع شكاير الردة وسط شكاير الدقيق للتضليل والغش قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق.

كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر إثبات حالة نقص وزن في الشريحة الثانية، تم تحرير محضر جنحة غيابي لتجميع الدقيق وتسليمه إلى مركز شرطة المحلة الكبرى وجار اتخاذ اللازم والعرض على النيابة العامة.