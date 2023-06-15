زكي القاضي: الرئيس السيسي وضع شهادة ضمان للحوار الوطني

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، ومقدر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن نقاش الحوار الوطني يبني على مكتسبات بالفعل موجودة، بالإضافة إلى وجود مسارات جديدة أو تعزيز مسارات قائمة ولذلك الحوار الوطني آلية عظيمة في تاريخ مصر لأنه وفر إجابات كثيرة لكثير من الحاضرين والمستمعين.

وأضاف زكي خلال جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطني، أن السيسي وضع شهادة ضمان للحوار الوطني بحضور الجلسات الختامية فضلًا عن استلامه توصيات الحوار.

وطالب القاضي المشاركين في الجلسة باستعمال لغة متحررة لا تخبط هنا أو هنا بدون خطوط حمراء أو أي ألوان خصوصا في المختلف عليه.