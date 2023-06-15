الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجونة يعود للممتاز بعد غياب موسم واحد ولافيينا يتأهل لدوري المحترفين

الجونة هزم شبان قنا
الجونة هزم شبان قنا وعاد لدوري الأضواء

اكتمل عقد الفرق المتأهلة للدوري الممتاز بعد صعود الجونة الذي تصدر المجموعة الأول الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني بعد فوزه على شبان قنا وارتفاع رصيده إلى 69 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن فريق لافيينا الذي هزم أسمنت أسيوط واحتل المركز الثاني واكتفي بالتأهل لدوري المحترفين .

وانتهى الشوط الأول في مباراة الجونة وشبان قنا بتقدم الجونة بهدف سجله إسلام جابر وفي الشوط الثاني تعادل كريم عادل لشبان قنا ثم سجل محمد العشري هدف فوز الجونة وصعوده للدوري الممتاز.

وفي مباراة أسمنت أسيوط ولافيينا أنهى الأسمنت الشوط الأول متقدما بهدف وفي الشوط الثاني سجل أيمن موكا هدف التعادل لفريق لافيينا وأضاف الهدفين الثثاني والثالث .

وبعد إطلاق الحكم أحمد حمدي صافرة النهاية احتفل الجهاز الفني ولاعبو الجونة بالعودة للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد وقام اللاعبون بحمل مدربهم أحمد مصطفى بيىوعلى الأعناق وأشعلوا الشماريخ وقاموا بالرقص واستمرت الاحتفالات داخل غرفة الملابس.

حسم فريق المنيا المركز السادس لصالحه بعد فوزه على كيما أسوان بهدفين مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى 46 نقطة وتوقف رصيد كيما عند 45 نقطة .

دوري اللقسم الثاني الجونة شبان قنا أحمد مصطفى بيىو فريق لافيينا

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