"حياة متخيلة".. كتاب جديد عن سيرة حياة ألبرتو مانغويل

أصدرت دار الساقي للنشر في بيروت، كتاب "حياة متخيلة" عن حياة الكاتب الشهير ألبرتو مانغويل، والكتاب عبارة عن حوار طويل أجرته سيغلنده غايزل.

الكاتب ألبرتو مانغويل

هو من أشهر الكتاب حول العالم، وهو ارجنتيني المولد كندي الجنسية، حيث ولد عام 1948 في مدينة بوينس آيرس، وعمل كجامع للأعمال الادبية الهامة, ومترجم, ومحرر, روائي وكاتب مقالات، فقد الف مانغويل العديد من الكتب مثل قاموس الأماكن الوهمية، والذي كُتب بالإشتراك مع جياني جوادالوبي عام 1980، وكتابه الشهير تاريخ القراءة عام 1996، المكتبة في الليل عام 2007، وإلياذة وأوديسة هوميروس: سيرة ذاتية، وغيرها من الكتب الهامة.

كما كتب مانغويل عن بعض الأعمال السينمائية، مثل "عروس فرانكنشتاين" (1997) ومجموعة من المقالات مثل "البحث من خلال الزجاج الخشبي" (1998)، كما أُختير مانغويل ليكون محاضر العام خلال محاضرات ميسي المرموقة.

قدم مانغويل العديد من الموضوعات الأدبية وقصص الغموض والفنتازيا وغيرها من الأعمال الهامة عن القراءة، حتى لُقب بين القرأ بلقب “رجل المكتبة الأول”.

نبذة عن الكتاب

كنهرٍ يفيض ماؤه على ضفتي الكلام، يتدفّق مانغويل ما إن تلامس محاوِرتُه موضوعاً يتعلّق بالقراءة.

في هذا الكتاب يتحدّث مانغويل عن طفولته، تكوينه الفكري، عملِه وهو في السادسة عشرة من العمر قارئاً يتلو الكتب على بورخيس، مكتبتِه التي ضمّت أربعين ألف كتاب، إدارته للمكتبة الوطنية في بوينس آيرس، كما يتناول علاقته بالقراءة والطرق الغامضة التي تحكم لقاء القارئ بالكتاب، وتأثير اللغات في الخيال، والأدب بوصفه وسيلةً علاجية.

إذا كان الأدب، بحسب مانغويل "هو بناءُ برج بابل دون تسلّقه" والكلمات "هي التعبير عن التجربة، لكنها ليست التجربة نفسها"، فإن هذا الكتاب لا يحتوي سيرة مانغويل، بل هو دفق من كلمات تلهث للتعبير عن هذه الرحلة الاستثنائية.