قناة الناس| أيمن الحجار: اختفاء صفة التواضع من المجتمع يمثل خطورة كبيرة (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن اختفاء صفة التواضع من المجتمع يمثل خطورة كبيرة، وسيحدث حالة توقف للحياة.

وأضاف "الحجار"، اليوم الخيمس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الناس كلها ستكون متكبرة مع بعضها البعض، ولن يستطيع أحد أن يقول للآخر مشكلته كي يساعده فيها لأننا لسنا مؤمنين بالفروق الفردية بين الناس.

وتابع: "ربنا جعل كل واحد عنده 24 قيراط في حياته، كل واحد حياته مكتملة باللي فيها سواء علم أو عمل، كل واحد ربنا مخلي له بركة في عمله وحياته، وثواب عظيم على ما يفعله، سواء مزارع أو معلم أو صانع أو سائق، ربنا ممكن يعطيك صحة لكن عندك مشاكل فى حاجة ثانية، ممكن الـ24 قيراط الخاصة بك يكونوا صحة وثراء وعلم".

واستكمل: "لازم نعرف إن التواضع أمر إلهي في كل الأمم وكل الديانات السماوية، دي قيمة عظيمة إنسانية، لما جاء الإسلام رحمة للعالمين، ومن أو مرتكزات الرحمة التواضع، لأن لو مفيش تواضع هيكون فيه رحمة إزاي".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.