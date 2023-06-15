الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أيمن الحجار: اختفاء صفة التواضع من المجتمع يمثل خطورة كبيرة (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن اختفاء صفة التواضع من المجتمع يمثل خطورة كبيرة، وسيحدث حالة توقف للحياة.

وأضاف "الحجار"، اليوم الخيمس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الناس كلها ستكون متكبرة مع بعضها البعض، ولن يستطيع أحد أن يقول للآخر مشكلته كي يساعده فيها لأننا لسنا مؤمنين بالفروق الفردية بين الناس.

وتابع: "ربنا جعل كل واحد عنده 24 قيراط في حياته، كل واحد حياته مكتملة باللي فيها سواء علم أو عمل، كل واحد ربنا مخلي له بركة في عمله وحياته، وثواب عظيم على ما يفعله، سواء مزارع أو معلم أو صانع أو سائق، ربنا ممكن يعطيك صحة لكن عندك مشاكل فى حاجة ثانية، ممكن الـ24 قيراط الخاصة بك يكونوا صحة وثراء وعلم".

واستكمل: "لازم نعرف إن التواضع أمر إلهي في كل الأمم وكل الديانات السماوية، دي قيمة عظيمة إنسانية، لما جاء الإسلام رحمة للعالمين، ومن أو مرتكزات الرحمة التواضع، لأن لو مفيش تواضع هيكون فيه رحمة إزاي". 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس التواضع صفة التواضع البيت اختفاء صفة التواضع المجتمع

الأكثر قراءة

قتلته بحقنة بنج.. اعترافات صادمة من قاتل طبيب الساحل

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية

مشارك فى الحوار الوطنى لـ"الدستور": نطالب بتقديم حزم من الدعم لصغار المستثمرين

مدفون أسفل البلاط.. تفاصيل مؤلمة في مقتل طبيب الساحل

تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بمراكز المنيا

تقديم الرعاية الطبية لـ 2258 حالة بقوافل جامعة طنطا فى المحلة الكبرى وكفر الزيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى