الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ختام الأسبوع الثاني من امتحانات الشهادتين الثانوية الأزهرية والبعوث

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية بفلسطين

أدّى طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفسير، الخميس، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة التوحيد، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد فلسطين الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة وخلّوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية  التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادات أنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات أبو تشت، والتي تعرضت لسقوط في منزلها وبها كدمات ولا تستطيع الحركة وأصرت على أداء الامتحان باللجنة، وتم تلبية طلبها وتوفير كافة سبل الراحة لتمكينها من أداء الامتحان، وتم استدعاء الإسعاف للإطمئنان عليها، كما تم إسعاف طالب بلجنة كفر الزقازيق القبلي باللجنة لحين أداء الامتحان، والذى تعرض لحالة هبوط جراء قدومه للجنة مع إصابته بجرح في قدمه، وتم نقله بعد الانتهاء من امتحانه إلى المستشفى وجارٍ الإطمئان عليه.

وتفقد الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، أعمال الشهادة الثانوية بمعاهد فتيات المنطقة السادسة، للتأكيد على اتخاذ الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات، ورافقه أثناء المتابعة عصام القاضي، مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الازهرية.

طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مادة التفسير مادة التوحيد طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية معاهد دولة فلسطين مادة التفاضل والتكامل

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