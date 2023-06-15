رمضان عبدالمعز يكشف فضل العشر الأول من ذى الحجة

كشف الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، مؤكدًا أنها هى الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في قوله: “وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ”.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الأيام المعدودات التي جاءت في القرآن الكريم "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ"، المقصود بها أيام التشريق وهى 11، و12 و13 من شهر ذي الحجة، مؤكدًا أن النبي عليه السلام قال "أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم الكر"، فيوم النحر وهو يوم 10 من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر.

ما معنى يوم الكر؟

وأشار إلى أن يوم الكر يوم 11 من ذي الحجة، وهو الذي يستقر فيه الحجاج في منى، فالكر بمعنى الاستقرار.