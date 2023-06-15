الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملك ماليزيا يستقبل وزير الخارجية الإماراتى

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد

استقبل السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا اليوم، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات بما يدعم رؤى وتطلعات البلدين التنموية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين الإمارات وماليزيا وقيادتهما، مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين تشكل دفعًا قويًّا لمسار تعزيز التعاون الإماراتي الماليزي في القطاعات كافة.

السلطان عبدالله رعاية الدين ملك ماليزيا ماليزيا عبدالله بن زايد الإمارات

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى