ملك ماليزيا يستقبل وزير الخارجية الإماراتى

استقبل السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا اليوم، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات بما يدعم رؤى وتطلعات البلدين التنموية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين الإمارات وماليزيا وقيادتهما، مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين تشكل دفعًا قويًّا لمسار تعزيز التعاون الإماراتي الماليزي في القطاعات كافة.