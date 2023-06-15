الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفنانة مونيا لـ"الدستور": الحوار الوطني يكرث جهوده لخدمة ذوي الهمم

الفنانة مونيا
الفنانة مونيا

قالت الفنانة مونيا، دكتوراه في المسرح الغنائي بأكاديمية الفنون، ورئيس لجنة الفنون في حزب الجيل، على هامش جلسة الحوار الوطني المهتمة بملف الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال، إنها قررت المشاركة في هذه الجلسات لدعم الفنون والشباب، لافتة إلى أن مصر بها الملايين من المبدعين في كافة المجالات، وأن الحوار الوطني ينادي بدعم الشباب والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابعت لـ" الدستور": أن القوى الناعمة هي الحل في دعم الشباب، وأن جلسات اليوم كانت مثمرة جدًا، والحوار الوطني يكرث جهوده لخدمة ذوي الهمم.

بدأت منذ قليل جلسات  لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق 13  يونيو 2023 م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

الاستثمارات العامة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي الحفاظ على الهوية المحور المجتمعي في الحوار الوطني جلسة الحوار الوطني تمويل الاستثمار العام قانون حرية تداول المعلومات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

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