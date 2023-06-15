الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أخطر تاجر مخدرات في الإسماعيلية بـ150 "طربة حشيش"

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من القبض على تاجر “حشيش” بكمية كبيرة من المواد المخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة.

وكانت قد وردت معلومات إلى النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، تفيد قيام أحد الأشخاص بترويج مخدر الحشيش بدائرة مركز فايد على نشاط واسع.

وبتكثيف التحريات تمكن النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد ممتاز، من رصد المتهم وتعاملاته مع بعض عملائه ممن يترددون على أحد الأماكن التي يتخذها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في محافظة الإسماعيلية.

وتمكنت حملة مكبرة بقيادة الضباط الثلاثة من استهداف المتهمم والقبض عليه..

وعثرت الأجهزة الأمنية مع المتهم على كرتونة بها 150 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحفظت على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى