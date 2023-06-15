سقوط أخطر تاجر مخدرات في الإسماعيلية بـ150 "طربة حشيش"

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من القبض على تاجر “حشيش” بكمية كبيرة من المواد المخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة.

وكانت قد وردت معلومات إلى النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، تفيد قيام أحد الأشخاص بترويج مخدر الحشيش بدائرة مركز فايد على نشاط واسع.

وبتكثيف التحريات تمكن النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد ممتاز، من رصد المتهم وتعاملاته مع بعض عملائه ممن يترددون على أحد الأماكن التي يتخذها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في محافظة الإسماعيلية.

وتمكنت حملة مكبرة بقيادة الضباط الثلاثة من استهداف المتهمم والقبض عليه..

وعثرت الأجهزة الأمنية مع المتهم على كرتونة بها 150 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحفظت على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.