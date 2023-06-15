الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مد مبادرة "كلنا واحد" شهرين بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

كلنا واحد
كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كما جرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة، بإجمالي 1211 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية، وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات «القاهرة- الجيزة- القليوبية».

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية، الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة، محملة بعبوات تضم سلع غذائية، تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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