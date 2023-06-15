السيطرة على حريق شونة تبن قمح في القنطرة غرب بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، على حريق اندلع في أكوام "تبن قمح" ومخلفات زراعية بقرية الشهيد خيري طريق بورسعيد بمدينة القنطرة غرب.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شونة تبن قمح بقرية الشهيد خيري بطريق بورسعيد بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة وتقليل زمن الاستجابة للبلاغ بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف والحماية المدنية وفق المنظومات الحديثة للشبكة الوطنية للطوارئ، على الفور تم توجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية وجهود الوحدة المحلية بالقنطرة غرب بالسيطرة على الحريق دون حدوث خسائر بالأرواح.