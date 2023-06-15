خالد الدجوي: تصريحات الرئيس حول السيولة الدولارية رسالة لطمأنة المواطنين

أشاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في محافظة البحيرة والإسكندرية، والتي تطرق خلالها إلى آلية تعامل الدولة مع سعر صرف الدولار.

وقال “الدجوي” في تصريحات له، إن آلية تعامل الدولة مع أزمة عدم توافر السيولة الدولارية، تعكس إدراك القيادة السياسية وجهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي فيما يتعلق بحدود مرونة سعر الصرف، ووجود سيناريو لتدخل الدولة بهدف الحد من آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطن المصري، يعكس وجود رؤية مستقبلية واستعدادات استباقية من القيادة السياسية بإعداد تصور واضح للتعامل مع أية متغيرات أو مستجدات تتطلب تدخل الدولة في ذلك، وهو ما فيه إعلاء لمصلحة الاقتصاد والمواطن المصري والذي يعتبر أولوية قصوى لدى القيادة السياسية تأتي فوق أية اتفاقات أو اشتراطات دولية في ذلك الشأن.

واعتبر “الدجوي” أن تصريحات الرئيس تتضمن التحرر من عباءه واشتراطات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، وهو أمر مرحب به لدى مختلف الأوساط الاقتصادية بمصر، خاصةً وأن هناك العديد من الإمكانيات والموارد الاقتصادية التي تمتلكلها الدولة المصرية، تعزز من قيمة العملة المحلية وتقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي والاستجابة لشروط وضغوط خارجية.

وأشاد “الدجوي” بالمشروعات التي تنفذها مبادرة “حياة كريمة” في مختلف محافظات الجمهورية، والتي أسهمت في تغيير نمط وشكل حياة الكثير من المصريين الذين يعيشون في الريف، كما أسهمت المبادرة في تحسين جودة الحياة في المناطف الريفية بمصر، الأمر الذي يعود بالإيجاب على اقتصاد الدولة والمواطن.