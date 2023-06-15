الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

محافظ الغربية يسلم 7 منازل جديدة فى السملاوية وحانوت

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير وتجديد منازل الفئات المستحقة والأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري في مركز زفتى، مؤكدًا أن التدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديًا من أهم أهداف وأولويات المبادرة.

جاء ذلك خلال تسليمه لعدد ٧ منازل تم تجديدها من خلال جمعية "الأورمان" بقريتيّ السملاوية وحانوت ضمن خطة المبادرة لتلبية الحياة الكريمة لأهالينا بمركز زفتى، بإجمالي تكلفة 665 ألف جنيه، وذلك بحضور إبراهيم فايد، رئيس المدينة.

وأكد محافظ الغربية، الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الدولة لتنفيذ كل المشروعات، موجهًا الشكر لجميع العاملين والمتطوعين بجمعية الأورمان، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الفئات المستحقة من خلال فرق العمل الميدانية، إلى جانب القوافل الاجتماعية.

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إبراهيم فايد التدخلات الاجتماعية الحياة الكريمة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السملاوية الفئات المستحقة

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