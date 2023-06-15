الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المؤتمر" يدعو لإطلاق حملة قومية للصحة عام 2024

مجدى مرشد
مجدى مرشد

دعا الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى إطلاق حملة قومية للصحة وأن 2024 عام الصحة لبناء البنية الأساسية في المستشفيات.

وأضاف مجدي مرشد، خلال كلمة له بالجلسة التي تعقدها لجنة الصحة في الحوار الوطني أن الدستور واضح، وأكد أن الصحة حق لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه لذلك لابد أن نتحدث أن تقديم الرعاية الصحية حق.

ولفت إلى أن الرعاية الصحية تحتاج إلى اهتمام بالغ، مشيرًا إلى أنه ليس لدينا رعاية أساسية فى الصحة الريفية، مشددًا على ضرورة أن نولي اهتمام بالغ بالمنظومة الصحية في الريف حتى نخفف الضغط على مستشفيات المدن.

وتابع الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر: "لدينا ٦٧٣ مستشفى حكومي وهذه المستشفيات فيها على الأقل ٣٠٠ مستشفى تم بنائها قبل ٥٠ عام و١٠٠ مستشفى تحتاج إلى إزالة، التأمين الصحي الشامل لا يرفع مستوى الخدمة ولكن ينشر الخدمة".

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