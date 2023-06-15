محافظ المنوفية يفتتح مدارس جديدة بتكلفة 30 مليون جنيه

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولاته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والتعليمية بمركزي منوف والباجور، تزامناً مع احتفالات المنوفية بعيدها القومي، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، الاستاذ طارق سعد وكيل مديرية التربية والتعليم ، الأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، الاستاذة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وافتتح محافظ المنوفية مدرسة ابشيش الإعدادية بمركز الباجور، "إنشاء جديد" على مساحة "1710 م2" بإجمالى 15 فصلا دراسيا وبتكلفة 8 ملايين جنيه، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية، وتفقد عدد من الفصول الدراسية ومحيط المدرسة، وتم إلتقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ووجه المحافظ رئيس مدينة الباجور وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بضرورة تسوية وتمهيد الطريق المؤدي للمدرسة وكذا الطريق المؤدي لعزبة العرب لتسهيل حركة المركبات والمواطنين.

كما افتتح المحافظ مدرسة ابشيش الابتدائية بمركز الباجور علي مساحة "3870 م2 "إحلال جزئي" ملحق يضم 13 فصلا دراسيا، بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي فصول المدرسة 40 فصلا دراسيا، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وسط فرحة الأهالي والأناشيد الوطنية ، وحرص المحافظ علي تفقد محيط المدرسة وعدد من الفصول الدراسية ، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة، ووجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي قرية أبشيش إستجابة للأهالي ، كما وجه المحافظ رئيس مدينة الباجور بعقد لقاء عاجل بأهالي القرية والتواصل المباشر معهم لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم ، وكذا التنسيق مع مديرية الري لاتخاذ إجراءات عاجلة نجو تطهير ترعة أم أحمد ورفع نواتج التطهير أول بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من انتشار الأمراض.

فيما افتتح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد عماد عدلي إسماعيل بناحية فيشا الكبرى بمنوف " إحلال جزئي " ملحق يضم 14 فصل دراسي ، بتكلفة أكثر من 5 مليون جنيه ، ليصبح الإجمالي " 18 " فصل دراسي ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، وتفقد عدد من الفصول الدراسية ، ووجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد تقرير عن موقف الحالة الإنشائية للجناح القديم بالمدرسة لبحث إمكانية رفع كفاءته وترميمه ، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية .

كما افتتح المحافظ مدرسة كمشوش الرسمية للغات بمنوف " إنشاء جديد " باستثمارات تجاوزت 11 مليون جنيه على مساحة " 2650 م2 " بإجمالي " 28 " فصل دراسي ، تنوع بين 4 فصول رياض أطفال ، 12 فصل إبتدائي ، 6 فصول إعدادي ، 6 فصول ثانوي ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، وتم إستعراض عدد من الفقرات الغنائية والفنية ، وخلال تفقده للفصول الدراسية ، حرص المحافظ على الإستماع لفقرة غنائية قامت باستعراضها إحدى طالبات المدرسة ، ووجه مدير ثقافة المنوفية بضرورة تبني تلك الموهبة وتنميتها ودعمها لممارسة هويتها وتشجيعها على الإبداع.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والإبتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا و المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.