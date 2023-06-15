نائب الرئيس التنفيذي لـ"رايز أب": نُطالب بإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة

قالت مرام أيمن، نائب الرئيس التنفيذي لقمة رايز أب، إنه من خلال الأبحاث التي تجريها الشركة باستمرار عن قمة الأعمال، تم ملاحظة أن هناك ثلاث مشاكل رئيسية تواجه ريادة الأعمال في مصر، وهي الحصول على استثمارات، الوصول لقوى عاملة مدربة، وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب تلك المشروعات الاستثمارية.

ريادة الأعمال في مصر

واقترحت مرام أيمن، خلال إلقاء كلمتها بجلسة المحور المجتمعي للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، إنشاء صندوق لضخ استثمارات بصورة أكبر، إنشاء برامج إدارية لتعليم وتدريب القوى العاملة من أجل إيجاد الأعمال المحلية والدولية المطلوبة، أن يكون هناك استثمار واضح في البرامج التعليمية التكنولوجية.

المناطق التكنولوجية

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك مناطق تكنولوجية مخصصة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، على أن تتميز تلك المناطق بسرعة إنترنت فائقة.