الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب الرئيس التنفيذي لـ"رايز أب": نُطالب بإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت مرام أيمن، نائب الرئيس التنفيذي لقمة رايز أب، إنه من خلال الأبحاث التي تجريها الشركة باستمرار عن قمة الأعمال، تم ملاحظة أن هناك ثلاث مشاكل رئيسية تواجه ريادة الأعمال في مصر، وهي الحصول على استثمارات، الوصول لقوى عاملة مدربة، وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب تلك المشروعات الاستثمارية. 

ريادة الأعمال في مصر

واقترحت مرام أيمن، خلال إلقاء كلمتها بجلسة المحور المجتمعي للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، إنشاء صندوق لضخ استثمارات بصورة أكبر، إنشاء برامج إدارية لتعليم وتدريب القوى العاملة من أجل إيجاد الأعمال المحلية والدولية المطلوبة، أن يكون هناك استثمار واضح في البرامج التعليمية التكنولوجية. 

المناطق التكنولوجية 

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك مناطق تكنولوجية مخصصة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، على أن تتميز تلك المناطق بسرعة إنترنت فائقة.

مرام أيمن قمة رايز أب ريادة الأعمال إكسترا لايف الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

"التعليم" ترد على الاستفسارات المتعلقة بنماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة

"شؤون الحرمين" تؤكد استعدادها لإقامة 20 معرضا خلال موسم الحج

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

اتحاد المقاولين العرب: شركات مصرية وعراقية تنفذ كباري بـ180 مليون دولار ببغداد

مقرر "صحة الحوار الوطني": فخورون بتوجيهات الرئيس بشأن تنفيذ مخرجات الحوار

نفوق مواشي ودواجن.. السيطرة على حريقين في منازل وحظائر بإسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى