الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: مصر أطلقت استراتيجية مرنة لتعظيم استغلال ثرواتها التعدينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أن مصر التى أطلقت استراتيجية مرنة لتعظيم استغلال ثرواتها التعدينية، نجحت فى جذب استثمارات عالمية وخبرات متنوعة للعمل بمصر.

وأشار "الملا" إلى أن تلك الاستراتيجية تعمل بمرونة كبيرة لمضاعفة تلك الاستثمارات مدعومة بثروات تعدينية كبيرة وباستقرار سياسى وإصلاح اقتصادى وتشريعى وبنية أساسية تم تطويرها بصورة كبيرة خلال السنوات التسع الماضية.

وزير البترول: مصر أطلقت استراتيجية مرنة لتعظيم استغلال ثرواتها التعدينية

 

جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان "التعدين واستكشاف الدرع النوبي المصرى" في إطار فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن.

ولفت وزير البترول، إلى الدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة للاستثمار التعدينى والجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين المصرى فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير والتحديث التى أطلقتها فى عام 2018، لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع التعدين من خلال جذب شركات التعدين العالمية مثل الشركات الأمريكية والكندية والإنجليزية ذات الخبرات التعدينية العالمية والمتنوعة.

كما أشار إلى تعديل قانون التعدين القديم فى عام 2019، وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة في عام 2020 ٬ بالإضافة إلى تصميم نظام تفصيلى فى عام 2022 بشـأن التعامل مع عملية ترخيص القطاع بالكامل رقمياً، بدءًا من الترويج لقطاع التعدين، والتعامل مع التراخيص الذى يبدأ من جولة العطاءات حتى التعامل مع أنشطة الاستكشاف والاستغلال ونظام الإبلاغ والبيانات ونظام المعاملات، إلخ.

وتطرق “الملا” لما قامت به استراتيجية الوزارة للتعامل مع  التحديات التى تواجه قطاع التعدين وخصوصاً التعدين الحرفى٬ ومنها توجيه شركة شلاتين للتعدين لتخصيص مناطق محددة لأنشطة التعدين الحرفى بعيداً عن مواقع تراخيص تعدين المستثمرين الآخرين للتحكم فى مثل هذه الأنشطة، وإنشاء منطقة صناعية تعدينية جديدة مملوكة لشركة شلاتين جنوب شرق الصحراء الشرقية بالقرب من أسوان، مخصصة لحوكمة استخراج الذهب بالمنطقة ومواجهة التنقيب العشوائى، وإيجاد وظائف جديدة لائقة لهؤلاء الأشخاص وإكسابهم خبرات التعدين.

شارك في الجلسة كل من مارتن هورجان الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين٬ وجون بيرى الشريك بمجموعة نورتون روز فولبرايت٬ وباتريك بارنيس مدير التعدين بمجموعة وود ماكنزي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وناثان كورمانسكي مدير الاستكشاف لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة باريك، وجاريس بايلى السفير البريطانى بالقاهرة.

استراتيجية وزارة البترول البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية العاصمة البريطانية لندن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شركات التعدين العالمية استغلال ثرواتها التعدينية

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى