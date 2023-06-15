الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": 11 ألف طبيب تركوا الخدمة وقدموا استقالاتهم

علي مهران
علي مهران

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في حجم الإنفاق على الخدمة الصحية، وتطور الخدمات الصحية فأصبح لدينا 1.9 مليون مواطن يستفيدون من خدمة إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف علي مهران، خلال كلمة له ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن المبادرات الرئاسية ومنها "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات الرئاسية قدمت خدمات طبية جليلة.

ولفت مهران، إلى أنه تم الكثير من الإنجازات في مجال الصحة لا يمكن أن ننكرها، ولكن لدينا الكثير والكثير نحتاجه، ويمكن تطبيق ذلك من خلال محورين أحدهما تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي حققت طفرة كبيرة بالمحافظات التي طبقت فيها.

وأشار إلى أنه في حاجة إلى توحيد اللوائح إلى حين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي قد يحتاج إلى سنوات ليشمل كل المحافظات المصرية.

وأوضح أن المحور الثاني والذي يتعلق بتحسين أحوال الأطباء، فهناك 11 ألف طبيب تقدموا باستقالتهم من عملهم إضافة لرفض 2000 طبيب استلام تكليفهم بسبب الأجور.

التأمين الصحي الشامل الحوار الوطنى الدكتور على مهران الرعاية الصحية المحور المجتمعي بالحوار الوطني النظام الصحي إنهاء قوائم الانتظار

الأكثر قراءة

أهالي مطروح: افتتاح ميناء السلوم البري يلعب دورًا أساسيًا في التنمية

مدبولى يغادر القاهرة فى مهمة إفريقية للمساهمة بتسوية الأزمة الروسية- الأوكرانية

الرئيس السيسى يشيد بتفعيل منظومتى المواصفات القياسية وحوكمة الاستيراد

الرئيس السيسى يفتتح ميناءى أكتوبر الجاف والسلوم البرى

وزير النقل: تنفيذ 95% من سكك حديد مصر ببشتيل.. وافتتاحها قريبا

وزير المالية: نعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى