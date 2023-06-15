"صحة الشيوخ": 11 ألف طبيب تركوا الخدمة وقدموا استقالاتهم

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في حجم الإنفاق على الخدمة الصحية، وتطور الخدمات الصحية فأصبح لدينا 1.9 مليون مواطن يستفيدون من خدمة إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف علي مهران، خلال كلمة له ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن المبادرات الرئاسية ومنها "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات الرئاسية قدمت خدمات طبية جليلة.

ولفت مهران، إلى أنه تم الكثير من الإنجازات في مجال الصحة لا يمكن أن ننكرها، ولكن لدينا الكثير والكثير نحتاجه، ويمكن تطبيق ذلك من خلال محورين أحدهما تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي حققت طفرة كبيرة بالمحافظات التي طبقت فيها.

وأشار إلى أنه في حاجة إلى توحيد اللوائح إلى حين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي قد يحتاج إلى سنوات ليشمل كل المحافظات المصرية.

وأوضح أن المحور الثاني والذي يتعلق بتحسين أحوال الأطباء، فهناك 11 ألف طبيب تقدموا باستقالتهم من عملهم إضافة لرفض 2000 طبيب استلام تكليفهم بسبب الأجور.