الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شؤون الحرمين" تؤكد استعدادها لإقامة 20 معرضا خلال موسم الحج

الدكتورعبدالرحمن
الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعداد الرئاسة لإقامة 20 معرضا مختلفا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ مما يشكل المرة الأولى من نوعها في تاريخ الحرمين الشريفين، حيث تتنوع هذه المعارض ما بين المعارض الميدانية، والمعارض الرقمية، والمعارض الافتراضية، والمعارض المتنقلة.

وأشار الرئيس العام لشؤون الحرمين - في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إلى أن هذه الخطوة الجديدة تعكس التزام الرئاسة بتطوير وإثراء تجربة ضيف الرحمن، مما يعزز أهمية هذه المعارض ثقافيا ويعكس رؤية المملكة في تنمية وتطوير الخدمات في موسم الحج، لافتا النظر إلى تنوع فترات المعارض فمنها ما هو خلال الموسم منذ بدايته، وأخرى عبارة عن مشاركات مع جهات حكومية في سبيل التعاون والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن والحجاج. 

وأوضح أن المعارض توزعت في مواقع مختلفة، حيث سيتم إقامة بعضها داخل المسجد الحرام والأخرى متنقلة تجوب المشاعر المقدسة وبعض المواقع في مكة المكرمة ومحافظة جدة؛ لتوفير فرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار والحجاج للاطلاع على تاريخ الحرمين الشريفين ومراحل تطورهما.

وأضاف أنه يشارك في إعداد وتنفيذ وإقامة هذه المعارض أكثر من 40 موظفًا متخصصًا في مجال المعارض، يقدمون شرحًا يتضمن معلومات هامة حول المعروضات وتاريخها الثقافي، لضمان تجربة فريدة للزوار والحجاج.

خلال موسم الحج موسم الحج المسجد الحرام المسجد النبوي المعارض الميدانية المعارض الافتراضية

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