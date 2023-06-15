الخميس 15 يونيو 2023
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مزود بأحدث التقنيات.. رئيس "كهرباء القناة" يتفقد مركز خدمة عملاء ذوى الهمم 

المهندس سامي أبو
المهندس سامي أبو ورده، رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء

تفقد المهندس سامي أبو ورده، رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء،  صباح اليوم الخميس، مركز خدمة عملاء ذوى الهمم بحي الشيخ زايد بالشارع التجاري بمدينة الإسماعيلية في إطار سعي الشركة لتطوير الأداء بالشركة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة.
ووجه رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء، بسرعة الانتهاء من تجهيز المركز بالأثاث وأجهزة الحاسبات اللازمة لافتتاحه خلال الأسبوع المقبل، كما وجه قطاع المشروعات بسرعه الانتهاء من باقي مراكز خدمه العملاء التي يتم إنشاؤها أو التي يتم إعادة تأهيلها في لأقرب وقت ممكن مع العمل على أن تكون مجهزة بأحدث الأجهزة والأثاث مع الحفاظ على الرؤية البصرية بها.
كان المهندس سامي أبو ورده قد أصدر قرارا بإنشاء مركز خدمة عملاء داخل مبنى القطاع مجهزا بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية مع عمل مركز خدمه لذوي الهمم، مؤكدًا على ضرورة حسن استقبال المواطنين وإنهاء كافة الخدمات لهم في أقل وقت.

المهندس سامي أبووردة المهندس سامي أبووردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء المهندس سامي ابو وردة سامي ابو وردة المهندس سامى ابو وردة ر المهندس سامي أبو ورده رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء

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