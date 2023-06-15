رئيس "صحة النواب" بالحوار الوطنى: نحتاج لائحة موحدة لرواتب الأطباء

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن التأمين الصحي الشامل كان حلمًا كبيرًا وتحقق بالتطبيق فى 2021 فى المرحلة الأولى، ولكن من المهم أن تعمل الحكومة على الإسراع فى تطبيقه بالمراحل الأخرى حتى يتم الانتهاء منها فى الـ10 سنوات التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الصحة بالحوار الوطنى، مؤكدًا: "الوحدات الصحية تعانى عجزًا كبيرًا فى الأطباء، ومن هنا نحتاج للتعاقد بين التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص لتقديم خدمات طبيب الأسرة وهو أمر متبع فى كل دول العالم".

ولفت إلى أنه دعمًا للأطباء فى مصر لا بد أن نكون أمام عمل لائحة موحدة للبدلات والرواتب بدلًا من اللوائح الكثيرة مع الوضع فى الاعتبارات الخاصة بالتخصصات مع عمل تسعيرة موحدة للخدمات الصحية على أرض الواقع.

وأكد أهمية أن نكون أمام دعم أكبر للأطباء من خلال الدعم المادى باللائحة الموحدة، حتى يتم عملها قياسًا على التأمين الصحى الشامل الذي يحصل فيه الطبيب على 20 ألف جنيه، مع ضرورة العمل على الانتهاء من الشهادة الموحدة الخاصة بالتدريب من خلال المجلس الصحى المصرى مع العمل على إصدار قانون المسئولية الطبية حفاظًا على الأطباء، والذى لا يزال أمام وزارة العدل حتى الآن.