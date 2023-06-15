زكى القاضى يطالب بطرح رؤى "الحوار الوطنى" بناء على حجج

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب، إن الفترة الماضية خلقت حالة من الحوار منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجراء حوار وطني، باعتباره آلية وطنية يمكن التحرك فيها بأريحية وقسمت للمحاور الثلاثة المعروفة.

وأضاف القاضي: “تلقينا آلاف المقترحات وتمكنا من الفرز بشكل جيد، ولدينا 7 عناوين رئيسية ننطلق من خلالها في اللجنة، ولدينا مسؤولية أمام التاريخ في المقام الأول لسماع الناس بعد سنوات كبيرة من الفتور”.

وأوضح أن الحوار فرصة لإيجاد آلية وطنية دائما ومستدامة؛ باعتبار السياسة مشروعا قوميا، تقوم على سياسة التنوع والاختلاف، وطرح الرؤى بحجج وشفافية وتجرد، متابعا أنه لا بد أن تكون لغتنا متحررة من القيود خاصة بعد دعوة الرئيس للحوار، موضحا أن الناس بدأت التراجع في طرح رؤيتها وهو ما يضر الأمم بشكل كبير.

وتابع: “أصبحنا أمام لغة لا بد من استخدامها بكل أريحية، وأن المساحات الناعمة لا تصنع أشخاصا فى المواقع”، لافتا إلى أن الاشتباك مع القضايا الساخنة هي من تصنع الأشخاص التي سيذكرها التاريخ، مشددا على طرح الرؤى بناء على حجج تسهم فى تعظيم المكون المحلي للحياة السياسية المصرية.

وتابع: “لدينا ضوابط تقول إننا رافضون الإخوان وأعمال العنف التي يرفضها المجتمع التي تقيد صورته وصور الكلام، داعيا الجميع للحديث بأريحية والتعقيب على كل الأطروحات”، لافتا إلى أن ما يقال يوضع فى الأرشيف الوطني المصري.

واختتم: “نطمح لتحقيق توصيات تتوافق مع مجهودات القائمين على الحوار منذ الدعوة له، ومنتج حقيقي يرفع لمجلس الأمناء"، لافتا إلى حديث الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.