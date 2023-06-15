الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض "أجندة" للفن التشكيلي بـ "ثقافة الإسماعيلية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

افتتحت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، معرض اجندة للفن التشكيلي ببهو قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن أنشطة الهيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

حيث ضم المعرض مجموعة من الفنانين الهواه والاكاديميين والأطفال والذى ضم حوالي 70 لوحة من اعمال فناني الإسماعيلية  وأيضا لوحات من انتاج ورشة الفنون التشكيلية التابعة للفرع من تصوير زيتي، ابيض واسود، أشغال فنيه، كولاج، فن الخزف والنحت

 وتدور فكرة المعرض ان كل  فنان لديه أجنده فنيه مدون بها أفكاره الفنية وأحلامه، كما يحلو لنا نقل وتنفيذ هذه الأفكار لوحه فنيه الكل يستمع بها، بحسب قوميسير المعرض الفنانة ايمان يحيي سلام.

بالاضافة لتكريم الفنانين المشاركين في المعرض بشهادات تقرير تقريرا لهم للمشاركة المتميزة في معرض اجندة بالاضافة لالتقاط الصورة التذكارية مع رواد المعرض

يذكر أن معرض اجندة للفن التشكيلي تنظيم فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة

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