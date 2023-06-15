الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسماعيلية": منتخب الفتيات لكرة القدم يحصد لقب تلميذات المدارس

تعليم الإسماعيلية
تعليم الإسماعيلية

أكد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن فريق المديرية لكرة القدم النسائية، واصل التألق والإبداع خلال مشاركته بمشروع دوري خماسيات كرة القدم  لتلميذات المدارس والمقامة بملاعب المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار "كوني متميزة".

واستطاع الصعود للمباراة النهائية والفوز بالبطولة على حساب فتيات تعليم مطروح وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تلك الفعالية الرياضية المتميزة.

وأوضح "بحيري" أن الفريق نجح في تحقيق نتائج متميزة خلال منافسات البطولة نالت الإشادة والثناء من الإدارة العامة للأنشطة الطلابية ومن منظمي البطولة.

وأكد وكيل الوزارة أن مشاركة الطالبات في البطولة تأتي في إطار اهتمام تعليم الإسماعيلية بإشراف الدكتور سامي فضل، وكيل المديرية، وولاء جمعة، مدير عام الشؤون التنفيذية بصفة عامة بممارسة الأنشطة التربوية بمدارس المحافظة؛ لاكتشاف وصقل مواهب الطلاب وممارسة الفتيات للألعاب الرياضية بنوعياتها المختلفة في ضوء اهتمام الدولة بممارسة الفتيات للرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة.

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