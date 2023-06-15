الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كارجاس" تُعلن تشغيل محطة غاز جديدة بمدخل مدينة الزقازيق

كارجاس
كارجاس

أعلنت شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، إحدى شركات قطاع البترول، عن تشغيل محطة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إلى تشغيل محطة "شرويدة" بمدخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

يأتي هذا في ظل حرص الوزارة على استمرار التوسع فى خطة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، التي تلقى أولوية كبيرة في تلك المرحلة بما لأهميتها البالغة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.

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