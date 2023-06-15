الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" فى 9 سنوات.. تأمين مخزون استراتيجى من السلع و"الرغيف" بـ5 قروش

رغيف الخبز
رغيف الخبز

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجاحها في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية على مدار التسعة أعوام الماضية، والاستمرار في تقديم الخبز المدعم على البطاقات التموينية بـ5 قروش للرغيف، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت وزارة التموين، في تقرير لها، أنه جرى توفير أكثر من 30 سلعة للبطاقات التموينية، بالإضافة إلى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، كذلك أتاحت إضافة المواليد إلى بطاقات أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التموين اليوم بمناسبة مرور 9 سنوات على حكم الرئيس السيسي، والمتضمن أهم المشروعات والإنجازات التي حققتها خلال تلك الفترة، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة للوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونجحت الوزارة في تحقيق ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

كما عملت وزارة التموين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية على استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال الإجراءات التالية: 

- الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

- توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ "بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة".

- التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

- تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.

- إضافة مواليد "أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة - مستحقي معاش التضامن الاجتماعي - أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة" على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

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