الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "بنحاول نعمل حاجة لبلدنا عشان نعيش"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة وجود بنية تحتية أساسية قوية والتي تلزم لبناء الدولة المصرية، ومستقبلها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "إن ماكنش في بنية تحتية أساسية تليق بمصر مش هيكون في مستقبل خالص". 

وتابع: "والناس بتقول الأكل والشرب، هو إحنا حرمنا الناس عشان نعمل ده؟ إحنا بنقسى على نفسنا شوية بس".

ووجه حديثه إلى المستثمرين داخل مقر افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قائلا: "أرجو الضيوف متزعلش من كلامي، أنا بكلم الناس في بلدنا، إنتوا حاجة في بلدكم وإحنا حاجة تانية، إحنا بنمثل جنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، إنتوا في بلدكم خلصتوا كل الكلام ده من زمان، عندكم شبكات سكك حديد وشبكات طرق تربط أوروبا كاملة ومصانع".

وأكمل الرئيس السيسي: "إحنا بنحاول نعمل حاجة عشان إحنا كمان نعيش".

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المستثمرين الأجانب محطة تحيا مصر افتتاح محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "كان فيه متفجرات فى مياه ميناء الإسكندرية قبل التطوير"

الرئيس السيسى: تحويل الدولة إلى حالة أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا

الرئيس السيسى: "الناس كانت بانية مدرسة وعمارة على ميناء الإسكندرية"

الرئيس السيسى: "كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها"

الرئيس السيسى: البنية الأساسية فى إفريقيا تحتاج آلاف مليارات الدولارات

الرئيس السيسى يفتتح ميناء السلوم البرى عبر الفيديو كونفرانس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى