الرئيس السيسى: "بنحاول نعمل حاجة لبلدنا عشان نعيش"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة وجود بنية تحتية أساسية قوية والتي تلزم لبناء الدولة المصرية، ومستقبلها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "إن ماكنش في بنية تحتية أساسية تليق بمصر مش هيكون في مستقبل خالص".

وتابع: "والناس بتقول الأكل والشرب، هو إحنا حرمنا الناس عشان نعمل ده؟ إحنا بنقسى على نفسنا شوية بس".

ووجه حديثه إلى المستثمرين داخل مقر افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قائلا: "أرجو الضيوف متزعلش من كلامي، أنا بكلم الناس في بلدنا، إنتوا حاجة في بلدكم وإحنا حاجة تانية، إحنا بنمثل جنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، إنتوا في بلدكم خلصتوا كل الكلام ده من زمان، عندكم شبكات سكك حديد وشبكات طرق تربط أوروبا كاملة ومصانع".

وأكمل الرئيس السيسي: "إحنا بنحاول نعمل حاجة عشان إحنا كمان نعيش".