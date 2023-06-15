الرئيس السيسى: لن نتهاون فى مواجهة الفساد والتعديات على أملاك الدولة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء عمارة سكنية على أرض ميناء الإسكندرية قائلًا: "لن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة، وقلت يتقبض عليه وميخرجش غير أما يسيب الأرض".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "ده معناه إن الرئيس قاعد واخد باله وإن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه، وإن اللي أخذ الأرض داخل الميناء لا يمكن نسيبه حتى لو عمل ورق في غفلة من الزمان".

وأضاف الرئيس: "لومعملتش كده، يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا يخاف، طب يقدر وزير النقل يعمل كده؟ لا خايف"، مؤكدًا أن من يريد بناء بلده لا يخاف أبدًا إلا من ربنا سبحانه وتعالى.