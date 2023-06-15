السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي بعث رسائل الأمل والتفاؤل للمواطنين

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات ضمن (حياة كريمة)، بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، حمل جملة من الرسائل المهمة، أبرزها بث حالة من الأمل والتفاؤل بين المواطنين، حيث أكد الرئيس أننا كشعب ودولة، قادرون على مواجهة التحديات التى تواجههنا بسبب التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وأن الاقتصاد المصري قادر على الصمود في مواجهة الأزمات الحالية.

وقال "عثمان"، إن الرئيس السيسي عودنا منذ توليه المسئولية، على المصارحة، وعرض الحقائق، البعيدة عن المبالغات أو الشعارات البراقة، وهو الأمر الذي نشر حالة من الثقة بينه وبين الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد في حديثه أيضا على أن مبادرة (حياة كريمة) متواصلة، وستشهد الأيام المقبلة المزيد من المشروعات لتنمية القرية المصرية، من أجل تحسين حياة أهالينا في الريف المصري، مؤكدًا أن الـ 350 مليارًا التي أنفقت في المبادرة حتى اليوم، ليست نهاية المطاف، وأن القرى المصرية في حاجة إلى المزيد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي، بعث برسالة طمأنه للمصريين بشأن المنظومة التعليمية حيث أكد في حديثه أن مسيرة التعليم للمصريين تسير بشكل ثابت، والدليل أن عدد الجامعات، التي تم تأسيسها حتى الآن؛ يكفي الطلب على التعليم حتى سنة 2050، مؤكدًا أن الدولة في عهد الرئيس السيسي، بذلت جهودًا ضخمة لتطوير التعليم بكل مستوياته الأساسي والجامعى والصناعى، وكان أبرز ملامح التطوير إعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.

وأشار النائب أحمد عثمان، أن الرئيس السيسي، حرص خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، على التأكيد أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطني سواء فيما يتعلق بالمحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، وفقًا لصلاحيات الرئيس السيسي، التى نص عليها الدستور والقانون دون قيد أو شرط، وهو ما يؤكد جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات الحوار، مشددًا على أهمية أن تكون المخرجات معبرة عما تملكه مصر من قدرات وخبرات في جميع المجالات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، كما تفقد الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

الحرب الروسية الرئيس السيسي الجامعات الرئيس عبد الفتاح السيسي الريف المصري القرية المصرية المهندس أحمد عثمان المؤتمر الوطنى للشباب حياة كريمه مؤتمر الوطني للشباب

الأكثر قراءة

وزير الزراعة يتفقد أول محطة لإنتاج شتلات القصب فى أسوان (صور)

ضبط 27 طن قمح محلى و28 عبوة أدوية بيطرية بالغربية

أول رد من نادى المصرى على تصريحات الجلاصى

محافظ مطروح يستقبل سفراء أمريكا اللاتينية بالعلمين الجديدة

ضبط عاطل بـ7.5 كيلو مخدرات في حدائق القبة

إقبال متوسط على انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟