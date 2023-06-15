برلماني: الرئيس السيسي بعث رسائل الأمل والتفاؤل للمواطنين

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات ضمن (حياة كريمة)، بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، حمل جملة من الرسائل المهمة، أبرزها بث حالة من الأمل والتفاؤل بين المواطنين، حيث أكد الرئيس أننا كشعب ودولة، قادرون على مواجهة التحديات التى تواجههنا بسبب التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وأن الاقتصاد المصري قادر على الصمود في مواجهة الأزمات الحالية.

وقال "عثمان"، إن الرئيس السيسي عودنا منذ توليه المسئولية، على المصارحة، وعرض الحقائق، البعيدة عن المبالغات أو الشعارات البراقة، وهو الأمر الذي نشر حالة من الثقة بينه وبين الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد في حديثه أيضا على أن مبادرة (حياة كريمة) متواصلة، وستشهد الأيام المقبلة المزيد من المشروعات لتنمية القرية المصرية، من أجل تحسين حياة أهالينا في الريف المصري، مؤكدًا أن الـ 350 مليارًا التي أنفقت في المبادرة حتى اليوم، ليست نهاية المطاف، وأن القرى المصرية في حاجة إلى المزيد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي، بعث برسالة طمأنه للمصريين بشأن المنظومة التعليمية حيث أكد في حديثه أن مسيرة التعليم للمصريين تسير بشكل ثابت، والدليل أن عدد الجامعات، التي تم تأسيسها حتى الآن؛ يكفي الطلب على التعليم حتى سنة 2050، مؤكدًا أن الدولة في عهد الرئيس السيسي، بذلت جهودًا ضخمة لتطوير التعليم بكل مستوياته الأساسي والجامعى والصناعى، وكان أبرز ملامح التطوير إعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.

وأشار النائب أحمد عثمان، أن الرئيس السيسي، حرص خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، على التأكيد أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطني سواء فيما يتعلق بالمحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، وفقًا لصلاحيات الرئيس السيسي، التى نص عليها الدستور والقانون دون قيد أو شرط، وهو ما يؤكد جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات الحوار، مشددًا على أهمية أن تكون المخرجات معبرة عما تملكه مصر من قدرات وخبرات في جميع المجالات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، كما تفقد الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.