وزير النقل: رئيس شركة "تالاس" العالمية قال لى "الرئيس السيسى حوّل المستحيل لممكن"

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن صاحب شركة "تالاس" العالمية، أخبره بأن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة على الحلم وتنفيذه.

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "رئيس الشركة قاللي دول كتير في العالم بتحلم وعندها طموحات ولكن مش كتير يعرف ينفذ طموحاته وأحلامه".

وتابع: "رئيس شركة (تالاس) العالمية قاللي نصًا (عندكم الرئيس السيسي حوّل معنى كلمة مستحيل وخلاه ممكن)".