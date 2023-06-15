الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: رئيس شركة "تالاس" العالمية قال لى "الرئيس السيسى حوّل المستحيل لممكن"

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن صاحب شركة "تالاس" العالمية، أخبره بأن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة على الحلم وتنفيذه.

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "رئيس الشركة قاللي دول كتير في العالم بتحلم وعندها طموحات ولكن مش كتير يعرف ينفذ طموحاته وأحلامه".

وتابع: "رئيس شركة (تالاس) العالمية قاللي نصًا (عندكم الرئيس السيسي حوّل معنى كلمة مستحيل وخلاه ممكن)".  

الفريق كامل الوزي وزير النقل صاحب شركة تالاس شركة تالاس العالمية الرئيس السيسي

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