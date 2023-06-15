على متن 14 طائرة.. 6 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي علي مدار اليوم الخميس 14 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها 6 آلاف سائح، ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وكشفت جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 14 رحلة طيران علي متنها 6 آلاف سائح، قادمة من دول مختلفة، منها 4 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، وأخرى من المانيا، ورحلة من بولندا.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر ان يستقبل 117 رحلة تصل خلال الأسبوع من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.