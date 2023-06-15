بالتزامن مع عيد ميلاد "مو صلاح".. ماذا تتوقع الأبراج لمواليد الجوزاء؟

يحتفل النجم العالمي المصري محمد صلاح مولود برج الجوزاء، بعيد ميلاده اليوم الـ 31، حيث تفاعل جمهوره بصورة كبيرة على قصته على "إنستجرام" والمكتوب فيها happy birth day 31.



وبالنسبة لمولود برج الجوزاء وفقًا لخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي إن شهر يونيو هو شهر عيد الميلاد، ويبدأ هذا الشهر مع اكتمال القمر في 3 يونيو في القوس، ستشعر بطاقة هذا البدر تزداد قوة في اللحظة التي يبدأ فيها الشهر.

سيمر مولود الجوزاء بمجموعة من المشاعر المثيرة للجدل خلال مرحلة جديدة في العمل، قد لا يرغب في أن يكون جزءا من فريق عمله ويجوز له أو لها إعلان المغادرة، سيكون زحل في زاوية صعبة لهذا البدر، مما يضيف إحساسًا بالوزن والمسؤولية إلى الموقف، من المفيد دائمًا إعادة التفكير وتقييم أنماط علاقتك مع المحيطين من حولك.

وتابعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حاول أن تحتضن إبداعك أكثر خلال الفترة المقبلة، وجرب أشياء جديدة في العمل سواء كان الأمر يتعلق بمشروع جديد أو التعاون مع الزملاء، تأكد من تبني فضولك الطبيعي واستكشاف إمكانيات جديدة، قد تجد نفسك تشعر بالإلهام والتحفيز أكثر من المعتاد لذلك لا تخف من المخاطرة وتجربة شيء جديد، فقط كن حريصًا على عدم إرهاق نفسك فقد تكون عرضة لتحمل الكثير في وقت واحد.

كما يجب على مولود الجوزاء أن يتأكد من تخصيص وقت لنفسه ولصحته العقلية، قد تجد نفسك تشعر بالتعب والإرهاق أكثر من المعتاد، لذا استمع إلى جسدك وخذ قسطًا من الراحة حسب الحاجة، فقط احرص على عدم المبالغة في ذلك فقد تكون عرضة للإرهاق، تذكر أن الجسم السليم يبدأ بعقل وروح سليمين.