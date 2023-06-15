الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف شوارع كفر الشيخ بالإنترلوك.. وتنفيذ 98% من مشروعات الصرف بـ 3 قرى

رصف الطرق
رصف الطرق

نظمت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الحملات المكثفة من أجل رفع خدمات البنى التحتية، إذ تم تنفيذ أعمال الرصف بالأنترلوك لعدد من الشوارع، وأيضًا تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في عدد من قرى المحافظة.

وأكد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه تابع أعمال تركيب الانترلوك بشوارع مدينة قلين، بعد الانتهاء من طبقة  التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، وبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز ورفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.

وقال علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تابع استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي والمنفذة بقرى دسوق" محلة دياي وكفر مجر وكفر العرب" تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ.

وتبيّن أن مشروع الصرف الصحي بقرية منية جناج التابعة لمحلة دياى وصلت نسبة التنفيذ لـ98%، وشبكات 99%، وخط طرد 100%، وصلات منزلية 98%، ووصل تنفيذ مشروع  الصرف الصحى بقرية محلة أبو على، لـ98% شبكات، و75%، وخط الطرد 100 %،  ووصلات منزلية 60%.

وأضاف يوسف، أنه قد وصلت نسبة تنفيذ مشروع  الصرف بقرية الصافية التابعة لكفر مجر  لـ98%، والشبكات 99%، وخط الطرد 100%، والوصلات المنزلية 98%، ونسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية كفر العرب المحطة لـ 75%، والشبكات 60%، وخط الطرد 80 %، والوصلات 50 % ، ونسب تنفيذ مشروع الصرف قرية محى بك المحطة لـ95%، والشبكات 90%، وخط الطرد 100%، والوصلات 90%.

دسوق قلين كفر الشيخ الصرف الصحي رصف

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