الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال لقائه أهالى "الأبعادية" بالبحيرة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الخميس، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه أهالي قرية (الأبعادية) بمحافظة البحيرة، أمس، على هامش افتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة (حياة كريمة).

وذكرت الصحيفة الكويتية- تحت عنوان: "نستطيع معًا أن نتغلب على جميع التحديات"- أن الرئيس السيسي أكد أن ما تم إنجازه في مصر على مدى السنوات الثماني الماضية، وحجم العمل الذي تم كان بفضل المصريين شبابًا وشابات وكبار السن.

وأضافت أن الرئيس السيسي قال إن التحديات الموجودة في مصر كثيرة، وإنه عندما بدأنا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كانت التكلفة التقديرية تتراوح ما بين 200 و250 مليار جنيه، ووصلت الآن إلى 350 مليارًا في المرحلة الأولى، وباستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من (حياة كريمة) ستصل التكلفة إلى أكثر من تريليون جنيه.

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية افتتاح عدد من المشروعات أهالي قرية الأبعادية أهالي الأبعادية الأنباء الكويتية الأبعادية بالبحيرة

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