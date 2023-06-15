تداول 64 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن موانئ الهيئة تشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع والشاحنات، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 10 سفن، وجرى تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 741 شاحنة و109 سيارات، وشملت حركة الواردات 5100 طن بضائع، 343 شاحنة و135 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 58900 طن بضائع، 398 شاحنة و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة Mindanao وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والعبارة القاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن هي: القاهرة، أمل والحرية وغادرت ثلاث سفن وهي القاهرة، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و203 شاحنات، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي: سينا، بريدج وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2970 راكبًا بموانيها.