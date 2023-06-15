الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق بحوشين في مركز دار السلام بسوهاج

حريق بحوشين
حريق بحوشين

نشبت النيران بحوشين ملك لشقيقين بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لتطاير شرر فرن بلدي، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بنشوب حريق بحوش بناحية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو «عبد الحليم ا ا» سن 45 عاما عامل  ويقيم بذات الناحية.

وامتد الحريق لحوش مجاور ملحق بمنزل شقيقه المدعو «محمود ا ا» سن 42 عاما عامل  ويقيم بذات الناحة وتم الدفع بعدد  2  سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات   وبسؤال المذكورين أفادوا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلي تطاير الشرر من فرن بلدي بحوش الأول وأضافا بإحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية ونفيا الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

البحث الجنائى ب 50 عاما الحريق الخشبية السيطرة على الحريق اللواء محمد عبد المنعم شرباش الواقعة أمن سوهاج بئر صرف صحي أمل مصر

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