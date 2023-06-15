حلم حققته يد التطوير.. «محور المحمودية» أكبر مشروع مرورى تنموى بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية إقامة وإنجاز مشروعات كبرى خلال 9 سنوات من العمل والجهد، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد.

وبالتزامن مع افتتاحات الرئيس السيسي لمشروعات تطوير جديدة تشهدها عروس المتوسط، دائمًا ما يكون مشروع محور المحمودية نموذجًا للتحدي الذي واجهته الدولة لتحويل ترعة مهملة ومستنقع للقمامة والأوبئة إلى أكبر شريان مروري بمحافظة الإسكندرية، حيث كان حلمًا لأهالي الإسكندرية وأصبح حقيقة.

ويعد محور المحمودية شريانًا مروريًا مهمًا بالمدينة ومحورًا تنمويًا، حيث استطاع أن يحل أزمة مرورية كبيرة كانت تشهدها الإسكندرية، مع ربط شرق المدينة بغربها وفي دقائق معدودة موفرًا الجهد والوقت على المواطنين من أهالي وزائري المدينة، بالإضافة إلى النقاط التنموية التي أقيمت على جانبي المحور لخدمة الأهالي والمدن الحضارية التي جعلت هذا المحور هو شريان أمل للمحافظة.

وترصد "الدستور"، خلال السطور التالية، تفاصيل المشروع الكبير على أرض الإسكندرية:

- 5.5 مليار جنيه تكلفة إنشائه

افتتح مشروع محور المحمودية في عام 2020 بعد عامين من العمل بتكلفة 5.5 مليار جنيه، حيث يصل طول المحور لـ 22 كيلومترًا، يبدأ من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77، وعرض المحور يتراوح ما بين 80 و120 مترًا، يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام، بالإضافة إلى تخصيص سيارات الأتوبيس الكهربائي.



- قطاعات المحور

• القطاع الأول: يسمى بالقطاع المفتوح ويقع في المنطقة ما بين كوبرى الطريق الدولي وحتى تقاطع العوايد بطول 7.400 كم.

•القطاع الثانى:

وهو القطاع الأوسط ويقع بعد تقاطع كوبرى العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.400 كم.

•القطاع الثالث:

يقع خلف المطار وحتى المصب بطول 7.810 كم.



- محاور عرضية وكباري علوية

يخدم مشروع محور المحمودية 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية وهي: المنتزه أول، شرق ووسط وغرب الإسكندرية، بالإضافة إلى خدمة باقي الأحياء من خلال المحاور الرئيسية والفرعية وربطها بمحور المحمودية الجديد، حيث يضم 25 محورًا عرضيًا، وعددًا من كباري المشاة، بطول محور المحمودية، أطلق عليها أسماء شهداء الجيش والشرطة، كما يتضمن المشروع تنفيذ 5 كباري جديدة بالقطاع المغطى أحدهم بمنطقة أبوسليمان وآخرين بمنطقتي أنطونيادس والمطار لربط المحور على طريق القباري السريع وكذلك كوبري بشاير الخير (أ) وبشاير الخير (ب) لربط محور المحمودية على محور الدائري الساحلي، و6 كباري سيارات للدوران للاتجاه الآخر.

- دور عبادة ومناسبات

تم إنشاء 14 نقطة تنموية لخدمة الأهالي تشمل دور عبادة وساحات شعبية ونقاطًا أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام، كما يضم المحور نحو 14 مسجدًا جديدًا تصل مساحة كل مسجد فيها إلى ما يزيد على 1000 متر، وتضم المساجد قاعات للعزاء والأفراح، كما يوجد بكل منها مصعدان لكبار السن ودورات مياه حديثة.

- منطقة البحيرات الصناعية

تشمل 3 بحيرات وهم الشرقية، الوسطى، الغربية بالمنطقة الاستثمارية، وتنقسم البحيرات إلى بحيرة 1 على مساحة 14 ألف متر مسطح وهى بحيرة مخصصة للمواطنين بالمجان، بالإضافة إلى بحيرة 2 و3 بداخل المنطقة الاستثمارية، وتتضمن 128 وحدة تجارية بمختلف المساحات.

محور المحمودية

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ترعة المحمودية قبل التطوير

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