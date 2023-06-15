عيش: "حياة كريمة" تجربة ناجحة للاستثمار في البشر وانحياز للطبقة المحدودة

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن مشروع حياة كريمة هو مشروع القرن بما حققه من انجازات ملموسة على أرض الواقع بإجمالي 4500 قرية علي مستوي الجمهورية ضمن المرحلة الأولى، وبإجمالي نفقات قاربت الـ350 مليار جنيه، مشيدًا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالينا من البحيرة قرية الأبعادية.

وفي تصريحات صحفية اليوم الخميس، قال النائب خالد عيش: الرئيس يعمل على ثلاث محاور، تنمية الإنسان من خلال مبادرة حياة كريمة والتي توفر حياة كريمة للريف المصري من خلال الخدمات وتأهيل البنية التحتية بما يجعل الحياة أفضل خاصة للقرى التي كانت مهملة ومحرومة من الخدمات لسنوات ولنا في قرية "المعصرة" بملوي في المنيا خير مثال حيث باتت تلك القرية نموذجية بما فيها من خدمات تقدم للجمهور، المحور الثاني توظيف الموارد والعناصر المعدنية شديدة الندرة وتأهيل البنية التحتية لخدمة مشروعات الصناعة والتوسع في التجمعات الصناعية وهو ما يخدمنا في هدف الـ 100 مليار جنيه، والمحور الثالث التوسع في الرقعة الزراعية عن طريق مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية.

وأضاف "عيش"، أن رسائل الرئيس في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية مطمئنة كفاية، وقد حملت دلالات سوف تنعكس على الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بالقائمة التي تضم 150 مستلزم إنتاج وهي توفر من 25-30 مليار دولار يتم دفعها الآن، وعند إدخال هذه المستلزمات في الصناعة بصورة سريعة سيزيد من الناتج المحلي، علاوة على الضرائب وتقليل مستوى البطالة الذي كان 14 % ووصل الآن إلى 7.4 % بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية، مشيرًا إلى وجود رغبة قوية لدى القيادة السياسية بتحطيم فجوة الدولار.