إصابة 6 في مشاجرة بقرية عبد اللطيف يوسف ببني سويف ونقلهم للمستشفى

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في مشاجرة بين عائلتين، بقرية عبد اللطيف يوسف بمركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية عبد اللطيف يوسف بدائرة المركز، حيث تم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفض المشاجرة وضبط أطرافها، وبالانتقال والفحص، تمكنت قوات الشرطة من الفصل بين طرفي المشاجرة وفرضت كردونًا أمنيًا بالقرية، منعًا لتجدد الاشتباكات.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص وهم «محمد.خ.ت» 32 سنة فلاح، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، «عبد الناصر.م.ك» 49 سنة فلاح، مصاباً بجرح سطحى بالوجه، وحمدى.ا.ت» 22 سنة مصاباً بكدمة بالضلوع، «وردة.خ.ت» 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، «اسلام.ع.ت» 15 سنة مصاباً بكدمة بالضلوع، «مصطفى.ع.م» 18 سنة جرح بالوجه حوالي 5 سم، وقامت سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بنقلهم إلي قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

وتمكنت قوات الشرطة من تحديد طرفي المشاجرة، وضبط أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.