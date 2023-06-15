المنتخب الأوليمبي يسعى لتثبيت التشكيل وتحقيق الانسجام في ودية غانا

يسعى المنتخب الأوليمبى بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى إلى تحقيق هدفين قبل انطلاق بطولة أفريقيا تحت 23 عام التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو الجارى وحتى 8 يوليو المقبل، والمؤهلة بدورها لأوليمبياد باريس 2024.

ويلتقى أوليمبى الفراعنة نظيره الغانى فى الثامنة من مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية على هامش المعسكر التدريبى المقام فى مدينة برج العرب.

ويهدف الجهاز الفنى للفراعنة إلى تثبيت التشكيل خلال وديتى غانا المقرر لها مساء اليوم، الكونغو التى ستجرى فى المغرب يوم 20 يونيو فى مدينة طنجة، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين وهو الأمر الذى عانى منه ميكالى طوال فترة توليه المسئولية بسبب ضيق الوقت والتأخر فى تكوين هذا المنتخب بعد اقالة شوقى غريب والانتظار وقت طويل حتى تم تشكيل هذا الجهاز الفنى.

وعانى المدرب البرازيلى من قلة التجارب الودية للمنتخب الاوليمبى، الامر الذى يحتم عليه ضرورة التركيز فى كيفية تحقيق الاستفادة الكاملة من مباراتى غانا والكونغو الوديتين قبل خوض غمار بطولة افريقيا التى ستقام فى المغرب والتى يحمل لقبها الفراعنة من النسخة الاخيرة التى استضافتها مصر عام 2019 .

وقد يخوض ميكالى مباراة اليوم باكثر من طريقة لمعرفة مدى استجابة لاعبية للتعليمات خلال الفترة الماضية، مع الحفاظ على تركيز اللاعبين وضرورة تحقيق نتيجة ايجابية امام غانا لضمان الحصول على المساندة الجماهيرية والاعلامية اللازمة قبل خوض البطولة الأفريقية .

وأدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته على مدار الايام الماضية بالإسكندرية استعدادا للقاء الودى مع غانا اليوم الخميس فى معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابع.

ومن المقرر ان يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد المباراة قبل السفر فى مساء " الجمعة " إلى الرباط لإجراء معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مباريات مجموعته.