الجونة يواجه شبان قنا.. ولافيينا ضيفا على أسمنت أسيوط لتحديد الصاعد للأضواء

تقام اليوم مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الصاعد للدوري الممتاز والفريق الذي سيحتل المركز السادس ويخوض دورة فاصلة مع الفريقين اللذين احتلا المركز السادس في المجموعتين الثانية والثالثة ويصعد منها فريقان لدوري المحترفين والفريق الهابط للقسم الثالث.

الصراع على الصعود للدوري الممتاز انحصر بين الجونة متصدر المجموعة برصيد 66 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو ولافيينا الثاني برصيد 65 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي وسيلعب الجونة خارج أرضه مع شبان قنا ويحل لافيينا ضيفا على أسمنت أسيوط.

الجونة يحتاج للفوز على شبان قنا للتأهل للدوري الممتاز دون انتظار نتيجة مباراة لافيينا وأسمنت أسيوط بينما يحتاج لافيينا للفوز وتعثر الجونة أمام شبان قنا وهناك احتمال واحد للجوء للمواجهات المباشرة في حالة تعادل لافيينا مع أسمنت أسيوط وهزيمة الجونة أمام شبان قنا وفي هذه الحالة يتساوي الجونة ولافيينا في رصيد 66 نقطة لكن المواجهات المباشرة ستكون في صالح الجونة حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 2-2 وفاز الجونة في مباراة الدور الثاني بهدف دون رد.

وانحصر الصراع على المركز السادس بين كيما أسوان السادس برصيد 45 نقطة بقيادة عيد مرازيق والمنيا السابع برصيد 43 نقطة بقيادة نبيل محمود ويكفى كيما التعادل للبقاء في المركز السادس بينما لابديل أمام المنيا سوى الفوز للصعود لدورة الترقي لدوري المحترفين.

كما انحصر الصراع على الهبوط بين تليفونات بني سويف "20 نقطة" والمدينة المنورة "19 نقطة" وسيلعب التليفونات بملعبه مع بترول أسيوط ويستضيف المدينة المنورة فريق ديروط ويحتاج بني سويف للفوز على بترول أسيوط للبقاء في القسم الثاني كما يبقى في حالة التعادل بشرط تعثر المدينة المنورة أمام ديروط ويبقي التليفونات في حالة الهزيمة بشرط خسارة المدينة المنورة أمام فريق المدينة المنورة فيحتاج للفوز وتعثر التليفونات.

باقي المباريات ستكون تحصيل حاصل حيث يلتقي المقاصة الخامس برصيد 48 نقطة بقيادة طارق حجاج مع الألومنيوم ويستضيف النصر للتعدين فريق ملوي.