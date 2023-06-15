القبض على سائق ميكروباص لمضايقته فتاة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "ميكروباص" لمضايقتها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وأن السيارة مخصصة لتوصيل موظفي أحد البنوك، وقيام المذكور عقب انتهاء مواعيد العمل باستغلال السيارة في نقل المواطنين مقابل أجر، وبسؤاله أنكر واقعة معاكسة الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.