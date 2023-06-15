اقتصاديون يحذرون من حدوث ركود للاقتصاد البريطانى خلال العام الجارى

حذر اقتصاديون من احتمالية حدوث ركود للاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من 2023؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا لصحيفة التلجراف البريطانية.

وقالت الصحيفة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة شهريًا بنسبة 0.2٪ في أبريل، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، وتطابق هذا مع توقعات الإجماع بين الاقتصاديين ولكنه تجاوز توقعات بنك إنجلترا.

أكدت الصحيفة البريطانية، إن بيانات أبريل تأثرت بعد نمو متوسط ​​قدره 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وجاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب بيانات نمو الأجور الأعلى من المتوقع يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عوائد السندات الذهبية حيث تراهن الأسواق على ارتفاع أسعار الفائدة.

لكن الاقتصاديين حذروا من أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لم يظهر بعد، وأن احتمالية حدوث ركود في النصف الثاني من العام لا تزال مرجحة.

وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن أسعار الفائدة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لسحق التضخم، من 4.5% الآن إلى ذروة 5.25%".

وحذرت جريجوري من استمرار الركود في النصف الثاني من هذا العام؛ بسبب الخسائر المتأخرة لأسعار الفائدة المرتفعة، وقالت إنه بحلول نهاية يونيو ، سيكون أقل من 40 في المائة من العوائق الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد ضرب الاقتصاد.

وقال جريجوري: "ينتظرنا أكثر من 60٪ في المستقبل"، "لهذا السبب ما زلنا نعتقد أن الركود في طريقه في النصف الثاني من هذا العام."

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة: "كان هذا بسبب انخفاض بنسبة 1٪ في الأعمال الجديدة، حيث امتد تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الطلب الجديد على الإسكان، وشكلت إضرابات القطاع العام عبئًا إضافيًا مستمرًا، انخفض الناتج الشهري في قطاع الصحة بنسبة 0.9%.

كما حذرت ياعيل سلفين، كبيرة الاقتصاديين، من رياح اقتصادية معاكسة حيث يكافح بنك إنجلترا لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

قالت سيلفين: "في تناقض صارخ مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، أثبت التضخم أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا في الأصل، واستمر في الضغط على دخل الأسر، ونتيجة لذلك، من المحتمل أيضًا أن ترى المملكة المتحدة أن بنك إنجلترا يواصل دورة رفع أسعار الفائدة، مما يضع مزيدًا من الضغط على كل من الأسر والشركات حيث يواجهون تكاليف اقتراض أعلى".

وكان النمو القوي في قطاع الخدمات، الذي قفز بنسبة 0.3٪ في أبريل، بعد نمو 0.5٪ في مارس، هو القوة الدافعة وراء نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.