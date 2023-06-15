غرق طفلين أثناء السباحة فى ترعة بأسوان

لفظ طفلين أنفاسهما الأخيرة، إثر غرقهما في ترعة بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهما إلي المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت الجهات الأمنية فى أسوان إخطارًا يفيد مصرع طفلين اثر تعرضهما للغرق بترعة بمدينة البصيلية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة، وعلي الفور تم نقلهما إلى مشرحة إدفو للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهليتهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينتهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين أن الطفلين هما: أحمد رمضان عبد الفتاح السايح 10 سنوات وزياد محمد عبد الفتاح السايح 4 سنوات.

وتبين بالتحريات الأولية أن واحد منهما سقط فى الترعة ولحق به الاخر وهو ابن عمه حتي يتمكن من استخراجه وانقاذه.



حيث سقط الأخير في الترعة ليقوم إبن عمه الأكبر بالنزول وراءه لإخراجه لكنهما لقوا الاثنين مصرعهما غرقاً لعدم إجادتهما السباحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.