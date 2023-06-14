الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ لصالون التنسيقية: يجب إعادة النظر فى قانون الزراعة ليواكب العصر الحديث

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة الزراعة والأمن الغذائي في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، تناولت في مناقشاتها ملف الأمن الغذائي وعدد من التحديات قد تكون أهمها، جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في ظهور عدة تحديات منها، تقلص وتفتت الوحدة الزراعية نتيجة التعديات عليها، والزيادة السكانية المضطربة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أثرت على عمر النبات وقدرته على المقاومة، بالإضافة إلى التحدي المهموهو الاعتماد على نهر النيل بنسبة 80% وندرة الموارد المائية ومحدداتها، والدولة المصرية تدعم هذا الملف، وتمكنت من إقامة مشروعات قومية تتعلق بإعادة استخدام المياه، بالإضافة إلى التحدي الأكبر وهو المزارع ودعم الفلاح.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات جلستي "أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" و"الزراعة والأمن الغذائي" في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأضاف النائب محمد السباعي، أن الدولة اهتمت بالتوسع الأفقي للزراعة مثل توسعات الدلتا الجديدة، توشكى، شرق القناة، ولكن علينا الاهتمام بالتوسعات الرأسية، وهي أن تكون قادرًا على إنتاج واستنباط سلالات من التقاوي والبذور لكافة النباتات والمحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها بشكل كبير وخاصة الاستراتيجية، وأن تكون تلك السلالات الزراعية مقاومة للتغيرات المناخية وخاصة الآفات الزراعية، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالبحث العلمي والكوادر العلمية في هذا الشأن.

وأوصى السباعي، بضرورة إعادة النظر في قانون الزراعة بما يواكب العصر الحديث وتفعيل قانون التعاونيات الزراعية ودورها، وتغيير ثقافة المزارع في استخدام موارده والمستهلك في استهلاكه.

أدار الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية من الصالون بشأن مخرجات لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

349944441_646868977477131_9047403976972998894_n
349944441_646868977477131_9047403976972998894_n
النائب محمد السباعي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطنى التغيرات المناخية مشروعات قومية

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: قرار الرئيس السيسى يحافظ على أسعار السلع ويحمى المواطن

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

"فوربس" تكشف قائمة أقوى 50 شركة فى مصر.. "طلعت مصطفى" فى المركز الأول بالقطاع العقارى

خلافات زوجية تُنهى حياة زوجة فى «أم بيومى» بالقليوبية

تفاصيل دفن محمد عادل قاتل نيرة بمقابر الصدقة

وزير البترول: فرص مصرية متميزة للتعاون والاستثمار فى الهيدروجين الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى