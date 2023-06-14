الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ربيع الأزهرى: هذه المنافع ستعود على الإنسان عندما يهتم بالتاريخ (فيديو)

الشيخ أحمد ربيع الأزهري
الشيخ أحمد ربيع الأزهري

قال الشيخ أحمد ربيع الأزهري، من علماء الأزهر وأئمة الأوقاف، إنه لا بد في صدر أي علم أن نتحدث عن تطور هذا العلم، لافتًا إلى أن هناك منهج يسمى بالمنهج التاريخي.

وأضاف الأزهري، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن أي علم من علوم الشرع أو العلوم التجريبية، أو حتى الإنسانية لا بد أن يكون فى ما يسمى بمدخل العلم الذي يؤرخ، فيبدأ في رصد علم الأصول وعلم مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن التأصيل التاريخي للمسائل عميق.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس مع الناس التاريخ المنهج التاريخي علوم الشرع العلوم التجريبية مدخل العلم

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